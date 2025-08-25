Vorteilswelt
Mehr Studienanfänger

Volksschullehrer-Ausbildung: Bachelor wird kürzer

Wien
25.08.2025 12:30
Der Bachelor im Volksschullehramtsstudium dauert nur noch drei Jahre.
Der Bachelor im Volksschullehramtsstudium dauert nur noch drei Jahre.(Bild: Simone Staubmann, Krone KREATIV)

Der Bachelor wird kürzer, der Master dafür länger. Arbeit und Studium sollen sich besser vereinen lassen – so will man dem Lehrermangel entgegenwirken. Die neue Volksschullehrerausbildung bringt auch ein Plus bei den Studienanfängern.

Mit Oktober startet an den Pädagogischen Hochschulen (PH) die neue Volksschullehrerausbildung. Der Bachelor dauert nur mehr drei statt vier Jahre, der Master wird umgekehrt um eines auf zwei Jahre verlängert. Gleichzeitig soll die Ausbildung wieder praxisnäher und der Master besser berufsbegleitend studierbar sein. Bei den Studienanfängern gibt es voraussichtlich ein Plus um ein Achtel auf über 2.100, heiß es am Montag bei einer Pressekonferenz im Bildungsministerium.

Ausbildung mehr auf Praxis fokussiert
Ziel der Reform war, die Ausbildung praxisnäher und damit auch attraktiver zu gestalten. Das sei den PH „ausgezeichnet geglückt“, betonte Ressortchef Christoph Wiederkehr (NEOS), der die Neugestaltung auch als Hebel gegen den Lehrermangel bezeichnete. Fix ist bereits ein Absolventenschub in drei Jahren, wenn durch die Verkürzung des Bachelors zwei Jahrgänge auf einmal abschließen.

Verpflichtende Themenschwerpunkte
In den Studienplänen ist es den PH laut Wiederkehr gelungen, im verkürzten Bachelor das Wesentliche beizubehalten und trotzdem neue Schwerpunkte zu setzen – darunter vom Ministerium erstmals verpflichtend eingeforderte Angebote etwa zu Inklusion, Deutsch als Zweitsprache, Digitalisierung, demokratische Bildung, Medienpädagogik, Gewaltprävention und Kinderschutz.

Neue „Intensivpraxiswochen“ im Ausmaß von vier Wochen an derselben Schule, die für das fünfte Semester und damit gegen Ende des Bachelorstudiums empfohlen sind, sollen die Studierenden außerdem besser auf den Berufsalltag vorbereiten. Dabei sollen sie von erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern begleitet werden.

Erste Reform seit zehn Jahren
Die letzte Reform der Lehrerausbildung ist gut zehn Jahre her. Die Klassen seien heute viel heterogener, Probleme mit der Unterrichtssprache hätten ebenso zugenommen wie Ausgrenzung und Gewaltbereitschaft, gleichzeitig sei Begabungsförderung wichtiger und die Elternarbeit wegen der unterschiedlichen Vorstellungen der Erziehungsberechtigten schwieriger geworden. „Die neuen Studienpläne sind die Antwort auf dieses neue Anforderungsprofil“, betonte Beatrix Karl, Rektorin der PH Steiermark und Vorsitzende der PH-Rektorenkonferenz.

Arbeit und Studium sollen leichter vereinbar werden
Für jene, die nach dem Bachelor bereits an Schulen unterrichten, gibt es mit dem professionsbegleitenden Masterstudium ein neues Modell. Eine engere Zusammenarbeit von PH und Bildungsdirektionen soll hier die Kombination aus Studium und Unterricht künftig erleichtern.

Bildungsminister Wiederkehr will künftig auch den Quereinstieg in den Volksschulen möglich ...
Bildungsminister Wiederkehr will künftig auch den Quereinstieg in den Volksschulen möglich machen.(Bild: Jöchl Martin)

Quereinstieg für Volksschule weiter Ziel
Ziel von Bildungsminister Wiederkehr bleibt weiterhin, künftig auch den Quereinstieg in den Volksschulen zu ermöglichen. Derzeit ist dieser nur in der Sekundarstufe (Mittelschulen, AHS, BMHS) möglich, wenn man ein fachverwandtes Studium abgeschlossen und geeignete Berufserfahrung hat. In Wien startet mit dem neuen Schuljahr ein Pilotprojekt für die Volksschulen. Dieses müsse erst evaluiert werden, außerdem bräuchte es für den Quereinstieg an Volksschulen auch eine Änderung des Dienstrechts, betonte Wiederkehr.

Außerdem findet am heutigen Montag das erste Treffen zum Teilbereich Bildung mit Ländern, Gemeinden und Städtebund im Rahmen der Reformpartnerschaft statt. Das Ziel sei dabei, zu klareren Verantwortlichkeiten im Bildungsbereich zu kommen, effizienter zu werden und bessere Bildungsergebnisse zu erreichen.

„Auch Pensionen und Beamtengehälter bei Budgetkurs kein Tabu“
„Keine Tabus“ dürfe es auch bei der Budgetkonsolidierung geben, wiederholte Wiederkehr einmal mehr. Sollte die Regierung hier noch einmal nachbessern müssen, müsse man auch über Pensionen und die Gehaltsabschlüsse im öffentlichen Dienst sprechen. „Wichtig wird sein, ein Gesamtpaket zu finden, mit dem dann auch die Wirtschaft in Österreich wieder anspringt, um mehr Wohlstand zu haben.“ Das werde auch Thema bei der Regierungsklausur Anfang September sein.

Mehr Studienanfänger
Volksschullehrer-Ausbildung: Bachelor wird kürzer
Suche nach Investor
Dieses Wiener Kultlokal ist jetzt doch insolvent
Ciao Ragazzi!
Immer mehr Italiener wählen Wien als neue Heimat
Europacup-Woche
Sturm, Rapid & WAC! So sehen Sie Eurofighter live
Caps-Urgestein Hackl
„Das Schönste, was mir im Leben passiert ist“
