Volksschullehrer-Ausbildung: Bachelor wird kürzer

„Auch Pensionen und Beamtengehälter bei Budgetkurs kein Tabu“

„Keine Tabus“ dürfe es auch bei der Budgetkonsolidierung geben, wiederholte Wiederkehr einmal mehr. Sollte die Regierung hier noch einmal nachbessern müssen, müsse man auch über Pensionen und die Gehaltsabschlüsse im öffentlichen Dienst sprechen. „Wichtig wird sein, ein Gesamtpaket zu finden, mit dem dann auch die Wirtschaft in Österreich wieder anspringt, um mehr Wohlstand zu haben.“ Das werde auch Thema bei der Regierungsklausur Anfang September sein.