Dieser US-Konzern will jetzt Kaffee-Markt erobern

Der US-Getränkekonzern mit Marken wie Schweppes, Lavazza und Green Mountain-Kaffee bietet 31,85 Euro je JDE-Aktie in bar und damit 15,7 Mrd. Euro. Zudem sollen die Anteilseigner von JDE Peet‘s die bereits angekündigte Dividende von 0,36 Euro je Aktie weiterhin erhalten, wie Keurig Dr Pepper weiter mitteilte. Die Aktien von JDE Peet‘s schossen nach oben.