Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heim muss zahlen

Brüderpaar quälte im Ferienlager Zimmerkameraden

Vorarlberg
25.08.2025 14:45
In einem Vorarlberger Ferienlager haben sich schreckliche Dinge zugetragen. (Symbolfoto)
In einem Vorarlberger Ferienlager haben sich schreckliche Dinge zugetragen. (Symbolfoto)(Bild: APA/Julian Stratenschulte)

Am Bezirksgericht Dornbirn ist ein abscheulicher Missbrauchsfall verhandelt worden. Zwei Brüder, elf und zwölf Jahre alt, hatten in einem Ferienlager ihre Zimmerkameraden auf brutale Art und Weise misshandelt. Das Ferienheim muss jetzt 23.000 Euro Schmerzensgeld an ein siebenjähriges Opfer bezahlen.

0 Kommentare

Es ist ein Fall von Kindergewalt, der einen fassungslos macht: Zwei Brüder sollen im Rahmen eines Ferienlagers ihre beiden jüngeren Zimmerkameraden auf das brutalste gequält, misshandelt und gedemütigt haben. Unter anderem sollen sie eines ihrer Opfer in einen Spind gesperrt, ihn mit Deo vollgesprüht und das Ganze „Gaskammer-Spiel“ genannt haben. Weiters hätten sie ihre Zimmerkollegen ans Bett gefesselt und ausgepeitscht.

Besonders schockierend: Auch sexuelle Übergriffe sollen nicht ausgeblieben sein. In einem Fall soll ein Stein verwendet worden sein, woraufhin das Opfer rektal zu bluten begann und ins Spital gebracht werden musste. Von den Vorgängen habe die Heimleitung erst am letzten Turnustag Kenntnis erlangt, heißt es einem Bericht der Vorarlberger Nachrichten, die als erste über den Fall berichteten. 

Keine Kontrolle, keine Vertrauenspersonen
Kein Wunder also, dass Rechtsanwalt Stefan Denifl, der eines der Opfer vertrat, in der Verhandlung den Betreibern vorwarf, nur lasch und zögerlich reagiert und sich zu wenig um die Opfer bemüht hätten. Es soll sogar in späteren Lagern ähnliche Übergriffe gegeben haben. Das Bezirksgericht Dornbirn erkannte letztlich ebenfalls schwere Defizite im Kinderschutz: So habe es für die Kinder keine Vertrauensperson gegeben, keinen anonymen Briefkasten und keine regelmäßigen Kontrollgänge durch das Heimpersonal. Dieses soll zudem Alkohol in rauen Mengen konsumiert haben.

Da bei dem siebenjährigen Opfer Spät- und Dauerfolgen zu erwarten seien, wurde dem Ferienheim zusätzlich zum Schmerzensgeld auch noch eine Haftung für künftige Schäden auferlegt.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 21°
Symbol wolkig
Bludenz
11° / 24°
Symbol heiter
Dornbirn
11° / 24°
Symbol wolkig
Feldkirch
10° / 24°
Symbol heiter

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
138.421 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
94.317 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Niederösterreich
Stadt muss heuer sogar den Advent „einsparen“
91.343 mal gelesen
Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ist zutiefst betrübt über die notwendigen ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
1721 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1307 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1123 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Vorarlberg
Heim muss zahlen
Brüderpaar quälte im Ferienlager Zimmerkameraden
Lkw gegen Pkw
Vier Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf A14
Erste Niederlage
Ex-Pioneers-Topscorer setzte den Schlusspunkt
Erntezeit
Der Druck steigt: Jetzt wird wieder Most gepresst!
Kurz unaufmerksam
Pkw-Lenkerin (30) saß auf Bahngleisen fest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf