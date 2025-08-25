Brüderpaar quälte im Ferienlager Zimmerkameraden

Keine Kontrolle, keine Vertrauenspersonen

Kein Wunder also, dass Rechtsanwalt Stefan Denifl, der eines der Opfer vertrat, in der Verhandlung den Betreibern vorwarf, nur lasch und zögerlich reagiert und sich zu wenig um die Opfer bemüht hätten. Es soll sogar in späteren Lagern ähnliche Übergriffe gegeben haben. Das Bezirksgericht Dornbirn erkannte letztlich ebenfalls schwere Defizite im Kinderschutz: So habe es für die Kinder keine Vertrauensperson gegeben, keinen anonymen Briefkasten und keine regelmäßigen Kontrollgänge durch das Heimpersonal. Dieses soll zudem Alkohol in rauen Mengen konsumiert haben.