Immerhin: Arnautovic wieder im Roter-Stern-Kader

Gute Neuigkeiten um Marko Arnautovic! Der ÖFB-Rekordinternationale steht bei seinem Arbeitgeber Roter Stern Belgrad zumindest wieder im Kader, hat die Reise zum CL-Quali-Spiel bei Paphos mitangetreten. Ob er dort auch spielen wird?
Roter Stern widmete dem prominenten Neuzugang am Sonntag ein eigenes Posting. Darauf zu sehen: Marko Arnautovic in Trainingsmontur, schier fokussiert, bereit für die nächsten Einsätze. Am Montagvormittag dann noch ein Arnautovic in einer aktuellen Story. „Arnie“ marschiert im Roter-Stern-Polo, die Hände in den Seckeln der kurzen Hose, Baseball-Kapperl, Sonnenbrillen in die Flughafenhalle. „Wir brechen nach Zypern auf“, schreibt der Klub dazu. Die Botschaft ist klar: Arnautovic ist zumindest wieder im Kader. Und hoffentlich auch fit und bereit für einen Einsatz am Dienst auf dem Rasen.
Muskuläre Probleme
Die letzten drei Pflichtspiele hatte Arnautovic versäumt – muskuläre Probleme. Sorgen müsse sich der Fußballfan aber um ihn keine machen, erklärte er im sportkrone.at-Interview, aufgezeichnet direkt in Belgrad. Es habe sich um Vorsichtsmaßnahmen gehandelt.
Jetzt also scheint Marko wieder fit. Seine genialen Momente wird Roter Stern dringend brauchen können. Beim Hinspiel in Belgrad setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Zyperns Meister, folglich gilt es den Rückstand aufzuholen.
Roter Sterns Trainer Vladan Milojevic hatte bereits am Vortag durchblicken lassen, dass Arnautovic fehlen wird. Der 36-Jährige bestritt zwar das Mannschaftstraining, er befinde sich aber weiter in der Aufbauphase, wie Milojevic anmerkte. Arnautovic war vor einem Monat nach Belgrad gewechselt.
