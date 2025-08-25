Immerhin: Arnautovic wieder im Roter-Stern-Kader

Roter Stern widmete dem prominenten Neuzugang am Sonntag ein eigenes Posting. Darauf zu sehen: Marko Arnautovic in Trainingsmontur, schier fokussiert, bereit für die nächsten Einsätze. Am Montagvormittag dann noch ein Arnautovic in einer aktuellen Story. „Arnie“ marschiert im Roter-Stern-Polo, die Hände in den Seckeln der kurzen Hose, Baseball-Kapperl, Sonnenbrillen in die Flughafenhalle. „Wir brechen nach Zypern auf“, schreibt der Klub dazu. Die Botschaft ist klar: Arnautovic ist zumindest wieder im Kader. Und hoffentlich auch fit und bereit für einen Einsatz am Dienst auf dem Rasen.