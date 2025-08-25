LASK legt Protest gegen Horvath-Ausschluss ein

„Im Sinne des Sports“

„Im Sinne des Sports und des Produktes der heimischen Bundesliga möchte der LASK mit dem Protest einen Denkprozess eröffnen und dazu beitragen, dass Entscheidungen von derart hoher Tragweite, die ein Spiel massiv beeinflussen, künftig mehr Sensibilität unterliegen“, hieß es in einer Aussendung. „Der offene Diskurs zwischen Kapitän und Schiedsrichter soll – so wie im Regelwerk ursprünglich angedacht – ausgetragen werden dürfen.“ Emotionen fernab jeglicher Beleidigungen sollten Teil des Spiels bleiben.