Dieses Wiener Kultlokal ist jetzt doch insolvent

Nach dem Insolvenzantrag der Firma hinter dem Kultlokal Bettel-Alm hat es nun auch den Party-Hotspot selbst erwischt. Die Disco im ersten Bezirk hat Insolvenz angemeldet, man sucht nun einen Investor.
Bereits Mitte August hatte die Firma hinter der Kult-Disco, die Salchenegger GmbH einen Insolvenzantrag beim Handelsgericht Wien gestellt. Am vergangenen Freitag folgte schließlich der Antrag der Bettelstudent Betriebs GmbH, an der die Salchenegger GmbH 100 Prozent hält, beim Handelsgericht Wien auf ein Sanierungsverfahren – ohne Eigenverwaltung.
Bierlokal Bettelstudent nicht betroffen
Allerdings: Auch wenn der Name der Betreiberfirma vielleicht darauf hinweisen könnte – das namensgleiche Lokal Bettelstudent wird nicht mehr von besagter GmbH betrieben. Bereits im September 2022 wurde der Bettelstudent von der langjährigen Besitzerin Jennifer Salchenegger an Mahsa Danesh-Müllner verkauft. Seitdem betreibt den Bettelstudent die BEND Gastronomiebetriebs GmbH, zu der auch das Restaurant Paul und Anna, das Café Einstein und das Lil`Italy gehören.
Noch ist nicht Schluss mit Disco
Doch zurück zur Kult-Disco: Noch ist nicht Schluss. Der Club bleibt vorerst geöffnet, die neun Arbeitsplätze sollen gesichert sein. Für Stammgäste heißt das: Feiern in der urigen Partystube ist weiterhin noch möglich, wenn auch mit Fragezeichen in der Luft. Ganz ohne Perspektive steht die Bettel-Alm aber nicht da.
In der Szene ist bereits von einem prominenten Gastronomen die Rede, der einsteigen und das Lokal übernehmen will. Geplant ist eine sogenannte „übertragende Sanierung“ – sprich: Der Betrieb wird fortgeführt, nur mit neuer finanzieller Basis. Über konkrete Details entscheidet allerdings erst der Insolvenzverwalter, sobald das Verfahren eröffnet ist.
Teil eines größeren Problems
Die Pleite ist kein isolierter Fall. Bereits am 12. August war über die Holding-Gesellschaft der Unternehmensgruppe ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die aktuelle Entwicklung ist also Teil eines umfassenden Restrukturierungskonzepts, mit dem die Schuldenberge abgetragen werden sollen.
Après-Ski-Stimmung in Wien
Einst Kultadresse für Après-Ski-Atmosphäre mitten in Wien, steht die „Bettel-Alm“ nun vor einem Wendepunkt. Ob sie in Zukunft mit neuer Führung wieder an alte Glanzzeiten anschließen kann, liegt jetzt in den Händen von Gericht und Investoren.
