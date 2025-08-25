Dieses Wiener Kultlokal ist jetzt doch insolvent

Noch ist nicht Schluss mit Disco

Doch zurück zur Kult-Disco: Noch ist nicht Schluss. Der Club bleibt vorerst geöffnet, die neun Arbeitsplätze sollen gesichert sein. Für Stammgäste heißt das: Feiern in der urigen Partystube ist weiterhin noch möglich, wenn auch mit Fragezeichen in der Luft. Ganz ohne Perspektive steht die Bettel-Alm aber nicht da.