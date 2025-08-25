Perfekt: Rapid präsentiert den nächsten Neuzugang!

„Sehr lange am Radar“

„Marco Tilio ist ein Spieler, den wir bereits sehr lange auf dem Radar haben und ich freue mich besonders, dass uns nun eine Einigung über eine fixe Verpflichtung gelungen ist“, freut sich Rapid-Sportchef Markus Katzer: „Mit seinem Speed und seinen Fähigkeiten, die er im Angriff ganz besonders auf den Flügelpositionen zur Geltung bringen kann, wird er unser Offensivspiel bereichern. Auch wenn er bei Celtic nicht viel Pflichtspielpraxis sammeln konnte, ist es sicher ein Vorteil, dass er bereits Erfahrung bei einem großen und traditionsreichen europäischen Klub sammeln konnte. Ich blicke der Zusammenarbeit so wie unser Cheftrainer Peter Stöger mit Zuversicht entgegen und hoffe, dass uns Marco Tilio in Zukunft viel Freude bereiten wird.“