Perfekt: Rapid präsentiert den nächsten Neuzugang!

Rapids nächster Neuzugang – seit Wochen bekannt – ist nun auch offiziell: Marco Tilio, neunfacher australischer Nationalspieler, kommt vom schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow!
Der 23-jährige Flügelspieler war zuletzt an Melbourne City verliehen. In 19 Pflichtspielen in seiner Heimat gelangen Tilio fünf Treffer und genauso viele Assists. Nun soll die neue Offensiv-Hoffnung für Jubel bei den Rapid-Fans sorgen. Tilio unterschrieb in Hütteldorf einen Vertrag bis Sommer 2029.
„Sehr lange am Radar“
„Marco Tilio ist ein Spieler, den wir bereits sehr lange auf dem Radar haben und ich freue mich besonders, dass uns nun eine Einigung über eine fixe Verpflichtung gelungen ist“, freut sich Rapid-Sportchef Markus Katzer: „Mit seinem Speed und seinen Fähigkeiten, die er im Angriff ganz besonders auf den Flügelpositionen zur Geltung bringen kann, wird er unser Offensivspiel bereichern. Auch wenn er bei Celtic nicht viel Pflichtspielpraxis sammeln konnte, ist es sicher ein Vorteil, dass er bereits Erfahrung bei einem großen und traditionsreichen europäischen Klub sammeln konnte. Ich blicke der Zusammenarbeit so wie unser Cheftrainer Peter Stöger mit Zuversicht entgegen und hoffe, dass uns Marco Tilio in Zukunft viel Freude bereiten wird.“
„Freue mich richtig“
Der australische Internationale, der künftig im Rapid-Trikot mit der Rückennummer 7 spielen wird, meint in einem ersten Statement: „Ich bin glücklich, dass der Transfer jetzt nach längeren Diskussionen geklappt hat und ich hier in Wien sein kann. Ich freue mich jetzt richtig, mich bald im Stadion den Rapid-Fans vorstellen zu können und hoffe, dass ich hier rasch starten und mein erstes Spiel bestreiten werde.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.