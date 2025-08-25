Olympia-Ass nach Sperre: „Es hat mich zerstört!“

„Blöder konnte es nicht laufen“

Blöder konnte es für mich gar nicht laufen, erinnert sich Egle und bricht im ORF-Interview in Tränen aus. „Ich bin eigentlich ein perfektionistischer Mensch, deshalb hat mich das besonders geärgert. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Klar braucht es eine Strafe, wenn man einen Fehler macht. Aber es hat so lange gedauert – und jetzt bekomme ich nach diesem ganzen Psychoterror, fällt es mir wirklich scher zu verstehen, wieso ein positiver Dopingtest schwächer bestraft wird, als es bei mir jetzt der Fall war. Denn ich bin schon der Meinung, dass ich immer fair gekämpft habe. Dazu kommt: Man verliert beim Bundesheer seinen Status als Spitzensportler und auch die Sportförderungen fallen weg. Das ist wie, als ob ich einen positiven Test abgelegt hätte.“