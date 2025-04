Kein Ticket, aber Messer: Mann bedroht Kontrolleur

Drama am Bahnhof Wien Mitte: Am Freitagabend wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein Fahrgast in einem Zug ein Messer gezückt und einen Zugbegleiter bedroht hatte. Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Landstraße am Bahnsteig eintrafen, hatte sich das 25-jährige Opfer bereits in die Kabine des Zugführers geflüchtet.