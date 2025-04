Warum in Obertraun zu Ostern die Radln fliegen

Ein Fahrrad am Laternenmast? Ein Leiterwagen auf dem Dach? Ein Anhänger mitten auf der Wiese? Wer am Ostermontag durch Obertraun am Hallstättersee spaziert, reibt sich nicht selten verwundert die Augen. Was nach einem nächtlichen Scherz aussieht, hat tatsächlich Tradition – und zwar eine ganz besondere: das „Oaradln“.