Pollenallergie: Tipps zum Tragen von Kontaktlinsen

Tipp 1: Erholungspausen für die Augen

Auch wenn die Linsen normalerweise den ganzen Tag getragen werden können, lohnt es sich in der Pollensaison, die Tragezeit bewusst zu kürzen. So haben die Augen Gelegenheit, sich zu erholen und Ablagerungen aus Pollen sowie Allergenen setzen sich nicht so stark auf den Linsen fest. An besonders belastenden Tagen kann es sinnvoll sein, ganz auf die Brille umzusteigen.