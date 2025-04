Viele Autofahrer machen diesen tödlichen Fehler

Insgesamt ereigneten sich im Jahr 2023 in Österreich rund 22 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden an Kreuzungen – das sind 7735 Unfälle. Seidenberger hofft auf Sensibilisierung: „Wir müssen in der Führerscheinausbildung stärker auf die Wahrnehmung von Geschwindigkeiten eingehen und Autofahrer für die besonderen Gefahren an Kreuzungen sensibilisieren. Konzentration und Aufmerksamkeit sind besonders im Kreuzungsbereich enorm wichtig.“