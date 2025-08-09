Deutsches Museum lässt nur Nackte zu Ausstellung

Ausstellung über Ausgrenzung und Vorurteile

„Frei Schwimmen“ beschäftigt sich nach Angaben des Museums mit öffentlichen Bädern als Spiegel der Gesellschaft. Mit mehr als 200 Objekten und Fotos wird bis zum 14. September gezeigt, wie neben Gleichberechtigung und Demokratie auch Sexismus und Rassismus, Moralvorstellungen, Ausgrenzung und Vorurteile das öffentliche Baden geprägt haben.