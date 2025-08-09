Vorteilswelt
Es ist fix!

Ex-Salzburger hat bei ManUnited unterschrieben

Fußball International
09.08.2025 12:19
Benjamin Sesko, 2023 noch im Salzburg-Trikot auf Torejagd (re.), will ab sofort für Manchester ...
Benjamin Sesko, 2023 noch im Salzburg-Trikot auf Torejagd (re.), will ab sofort für Manchester United netzen.(Bild: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER, Instagram.com/benjaminsesko)

Es ist fix! Benjamin Sesko, der ehemalige Salzburg-Stürmer, hat bei Manchester United unterschrieben.

Der slowenische Teamstürmer, von 2023 bis jetzt bei RB Leipzig unter Vertrag, erhielt beim englischen Kultklub einen Vertrag bis 2030. Die medial kolportierte Ablösesumme beläuft sich auf 85 Millionen Euro. „Heute wird ein Traum wahr“, schreibt Sesko auf Instagram.

„Sportlicher und menschlicher Verlust“
Die entsprechende Kohle habe „natürlich eine Rolle gespielt“, erlärte Leipzig-Sportchef Marcel Schäfer. Gleichwohl sei Seskos Wechsel „sowohl sportlich wie menschlich ein Verlust“, der aber „andereseits auch ein Stück weit stolz  macht“, den nächsten Spieler für die Premier League und einen der größten Klubs weltweit entwickelt zu haben“, so Schäfer.

Sesko war im Sommer 2023 von Salzburg zu Leipzig gewechselt, erzielte in 87 Pflichtspielen 39 Tore. Zuvor hatte er für die Salzburger Bullen zwei Jahre lang gespielt und seine Klasse mit 29 Pflichtspieltoren unter Beweis gestellt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
