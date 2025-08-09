Ex-Salzburger hat bei ManUnited unterschrieben

„Sportlicher und menschlicher Verlust“

Die entsprechende Kohle habe „natürlich eine Rolle gespielt“, erlärte Leipzig-Sportchef Marcel Schäfer. Gleichwohl sei Seskos Wechsel „sowohl sportlich wie menschlich ein Verlust“, der aber „andereseits auch ein Stück weit stolz macht“, den nächsten Spieler für die Premier League und einen der größten Klubs weltweit entwickelt zu haben“, so Schäfer.