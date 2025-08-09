Zweiter Feuertod binnen weniger Tage in Vorarlberg

Um 1.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr darüber informiert, dass es in einem Mehrparteienhaus in Hohenems brennen würde. Wie sich herausstellte, war in der Wohnung eines 48-Jährigen aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Während sich alle anderen Hausbewohner noch rechtzeitig ins Freie retten konnten, kam für den 48-jährigen Mann leider jede Hilfe zu spät, er verstarb in der Flammenhölle.