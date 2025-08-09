Vorteilswelt
In Wohnung verbrannt

Zweiter Feuertod binnen weniger Tage in Vorarlberg

Chronik
09.08.2025 12:08
Die Vorarlberger Feuerwehren hatten in den vergangenen Tagen viel zu tun.
Die Vorarlberger Feuerwehren hatten in den vergangenen Tagen viel zu tun.(Bild: Mathis Fotografie)

Ein 48-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Hohenems gestorben. Es war nicht der einzige Einsatz für die Feuerwehren in Vorarlberg. 

0 Kommentare

Um 1.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr darüber informiert, dass es in einem Mehrparteienhaus in Hohenems brennen würde. Wie sich herausstellte, war in der Wohnung eines 48-Jährigen aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Während sich alle anderen Hausbewohner noch rechtzeitig ins Freie retten konnten, kam für den 48-jährigen Mann leider jede Hilfe zu spät, er verstarb in der Flammenhölle.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache bereits aufgenommen. Es ist das zweite Todesopfer in Vorarlberg durch einen Brand binnen weniger Tage – in der Nacht auf Donnerstag ist in Feldkirch-Tisis ein 84-Jähriger in seinem Schlafzimmer verbrannt.

Brände in Serie
Generell waren die Vorarlberger Feuerwehren in den vergangenen Tagen sehr stark gefordert. Ebenfalls in der Nacht auf Samstag brannte in Lauterach auf einem Firmengelände ein Elektrobagger, dessen Lithiumbatterie sich selbst entzündet hatte, komplett aus. Auch eine Walze ist durch das Feuer zerstört worden.

Brand in Lauterach: Der Elektrobagger war nicht mehr zu retten.
Brand in Lauterach: Der Elektrobagger war nicht mehr zu retten.(Bild: Shourot Maurice)

Wenige Stunden zuvor wurden auf einem Müllplatz in Hohenems mehrere brennende Container gemeldet.  Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude konnte somit verhindert werden.  

Schwarzer Tag für Loacker Recycling
Bereits am Donnerstag hatten zwei Brände für Schlagzeilen gesorgt, die kurioserweise an unterschiedlichen Standorten desselben Unternehmens (Loacker Recycling) ausgebrochen waren: Am Vormittag hatte sich am Loacker-Standort in Lustenau Restmüll entzündet, am Nachmittag brannte beim Headquarter in Götzis ein Papierlager bis auf die Grundmauern ab.   

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
