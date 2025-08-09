Vorteilswelt
Direktor entlassen

Untreue-Verdacht in der Landwirtschaftskammer

Salzburg
09.08.2025 12:00
Vorgänge aus der Landwirtschaftskammer werden womöglich bald im Justizgebäude verhandelt.
Vorgänge aus der Landwirtschaftskammer werden womöglich bald im Justizgebäude verhandelt.(Bild: Tröster Andreas)

Wirbel in der Landwirtschaftskammer Salzburg: Der kurz vor der Pensionierung stehende Kammerdirektor und eine langjährige Mitarbeiterin sind entlassen worden! Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits.

Aufgrund von Vorwürfen in einer anonymen E-Mail sei der Kammerdirektor – er wäre am 31. August in Pension gegangen – erst dienstfrei gestellt und nun fristlos entlassen worden, berichten Medien.

Bei Nachforschungen aufgrund der E-Mail sei man auf finanzielle Ungereimtheiten gestoßen. „Das Dienstverhältnis ist beendet. Die Polizei ist informiert. Jetzt ist die Justiz am Zug“, heißt es in der knappen offiziellen Stellungnahme der Kammer. 

Vermögensverfügungen zum Nachteil der Kammer
„Wir haben nach dem Einlangen einer Anzeige gegen zwei Personen bzw. Angestellte der Landwirtschaftskammer ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die beiden betreffenden Personen werden nunmehr als Beschuldigte geführt. Gegen eine Person wird wegen Verdachts der Untreue ermittelt“, so Staatsanwaltschaftssprecherin Ricarda Eder. „Es geht um Vermögensverfügungen, die zum Nachteil der Landwirtschaftskammer Salzburg getroffen worden sind. Im Fall der zweiten Person wird ermittelt, ob sie involviert war.“

Der Entlassene war seit 27 Jahren Kammerdirektor. Das Land Salzburg habe etliche hoheitliche Aufgaben an die Landwirtschaftskammer übertragen, kontrolliert wird von dem für Land- und Forstwirtschaft zuständigen Regierungsmitglied Josef Schwaiger. Die Landwirtschaftskammer Salzburg habe finanziell zu kämpfen.

Zuletzt sorgte im April der Wechsel von Landessprecher Franz Wieser in die Kammer für Aufsehen. Der langjährige Landesbedienstete und ehemalige enge Mitarbeiter von Josef Schwaiger wird in wenigen Wochen zum Nachfolger des soeben entlassenen Direktors.

Salzburg

