Untreue-Verdacht in der Landwirtschaftskammer

Vermögensverfügungen zum Nachteil der Kammer

„Wir haben nach dem Einlangen einer Anzeige gegen zwei Personen bzw. Angestellte der Landwirtschaftskammer ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die beiden betreffenden Personen werden nunmehr als Beschuldigte geführt. Gegen eine Person wird wegen Verdachts der Untreue ermittelt“, so Staatsanwaltschaftssprecherin Ricarda Eder. „Es geht um Vermögensverfügungen, die zum Nachteil der Landwirtschaftskammer Salzburg getroffen worden sind. Im Fall der zweiten Person wird ermittelt, ob sie involviert war.“