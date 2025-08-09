Untreue-Verdacht in der Landwirtschaftskammer

Wirbel in der Landwirtschaftskammer Salzburg: Der kurz vor der Pensionierung stehende Kammerdirektor und eine langjährige Mitarbeiterin sind entlassen worden! Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits.
Aufgrund von Vorwürfen in einer anonymen E-Mail sei der Kammerdirektor – er wäre am 31. August in Pension gegangen – erst dienstfrei gestellt und nun fristlos entlassen worden, berichten Medien.
Bei Nachforschungen aufgrund der E-Mail sei man auf finanzielle Ungereimtheiten gestoßen. „Das Dienstverhältnis ist beendet. Die Polizei ist informiert. Jetzt ist die Justiz am Zug“, heißt es in der knappen offiziellen Stellungnahme der Kammer.
Vermögensverfügungen zum Nachteil der Kammer
„Wir haben nach dem Einlangen einer Anzeige gegen zwei Personen bzw. Angestellte der Landwirtschaftskammer ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die beiden betreffenden Personen werden nunmehr als Beschuldigte geführt. Gegen eine Person wird wegen Verdachts der Untreue ermittelt“, so Staatsanwaltschaftssprecherin Ricarda Eder. „Es geht um Vermögensverfügungen, die zum Nachteil der Landwirtschaftskammer Salzburg getroffen worden sind. Im Fall der zweiten Person wird ermittelt, ob sie involviert war.“
Der Entlassene war seit 27 Jahren Kammerdirektor. Das Land Salzburg habe etliche hoheitliche Aufgaben an die Landwirtschaftskammer übertragen, kontrolliert wird von dem für Land- und Forstwirtschaft zuständigen Regierungsmitglied Josef Schwaiger. Die Landwirtschaftskammer Salzburg habe finanziell zu kämpfen.
Zuletzt sorgte im April der Wechsel von Landessprecher Franz Wieser in die Kammer für Aufsehen. Der langjährige Landesbedienstete und ehemalige enge Mitarbeiter von Josef Schwaiger wird in wenigen Wochen zum Nachfolger des soeben entlassenen Direktors.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.