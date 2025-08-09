Biker (77) wird ein Bein bei Unfall abgetrennt

Auch Kopfverletzungen erlitten

Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 77-Jährige und seine Gattin wurden dabei schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht. Dem Mann wurde ein Bein unterhalb des Knies abgetrennt und er erlitt auch schwerste Kopfverletzungen.