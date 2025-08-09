Biker (77) wird ein Bein bei Unfall abgetrennt

Schrecklicher Unfall auf der A25 Welser Autobahn im Bereich Oberhaid (OÖ). Ein 77-jähriger Motorradfahrer war auf dem Beschleunigungsstreifen unterwegs, als es zu einer Kollision mit dem Pkw kam. Der Mann wurde schwerst verletzt, ein Bein unterhalb des Knies abgetrennt.
Ein 35-Jähriger aus Desselbrunn war am Freitag gegen 21.30 Uhr auf der A25 Welser Autobahn im Bereich Oberhaid unterwegs. Zur selben Zeit war ein 77-Jähriger aus Thalheim bei Wels mit seinem Motorrad gemeinsam mit seiner 55-jährigen Ehefrau am Beschleunigungsstreifen der Auffahrtsrampe Wels-Nord unterwegs.
Auch Kopfverletzungen erlitten
Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 77-Jährige und seine Gattin wurden dabei schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht. Dem Mann wurde ein Bein unterhalb des Knies abgetrennt und er erlitt auch schwerste Kopfverletzungen.
