Entwurf zur Messenger-Überwachung kommt

Die Zeit für die Begutachtung betrage aufgrund der Sensibilität des Themas acht Wochen, teilten die NEOS in einer Aussendung am Dienstag mit. Die Partei sehe „noch einigen Verbesserungsbedarf“. Als Messengerdienste werden Programme oder Apps verstanden, mit denen Nutzerinnen und Nutzer über das Internet Text-, Video- oder Audioinhalte in Echtzeit austauschen können. Überwacht werden sollen laut den Plänen der Regierung etwa die Inhalte von Menschen, die der Verfassungsschutz beobachtet. Ziel ist es, Bedrohungen abzuwenden.