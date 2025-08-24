„Ich wollte wieder wissen, wie man Ski fährt“

Jetzt richtet sich der Blick in Richtung Comeback. Wann es so weit sein wird, ist noch nicht ganz klar. Rast hat aber in den vergangenen Wochen gelernt, etwas abzuschalten. „Erst vor einigen Tagen habe ich den WM-Slalom in der Wiederholung kurz angeschaut. Ich wollte wieder wissen, wie man überhaupt Ski fährt“, so die Schweizerin. Mittlerweile ist sie auf die Piste zurückgekehrt und will fortan wieder Konkurrenz zeigen, wie man richtig Ski fährt.