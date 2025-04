Regierung startet in zweitägige Klausur

Ob es überhaupt zu einer Einigung kommen wird, war am Montagnachmittag noch offen. Die FPÖ teilte in einer Aussendung mit, dass ÖVP-Innenminister Gerhard Karner wohl einen Gesetzesentwurf für Messeger-Dienste auf den Tisch legen werde. „Was immer da drinsteht, in Kenntnis der ÖVP geht es Karner und Co. nicht um Terroristen, sondern darum, die Tür für die Massenüberwachung der eigenen Bevölkerung zu öffnen. Ginge es nämlich um den Kampf gegen den islamistischen Terror, dann gibt es genau zwei Maßnahmen, die man setzen muss: erstens ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam einführen und zweitens die ‘Festung Österreich‘ umsetzen (...)“, sagte FPÖ-Sicherheitssprecher Gernot Darmann.