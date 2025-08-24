„Statt glatter Haut hab’ ich jetzt drei Falten“

Bei jedem Blick in den Spiegel wird Bernadette E. an den missglückten Eingriff erinnert, der am 2. Mai 2023 an ihr vorgenommen worden war. „Seit damals hab’ ich drei tiefe Falten über dem rechten Auge, die ich vorher nicht hatte“, ärgert sich die 47-Jährige, die einer mutmaßlichen Kurpfuscherin, Betrügerin und Urkundenfälscherin zum Opfer gefallen sein dürfte. Einer gebürtigen Russin, die sich fälschlicherweise als Fachärztin für Dermatologie ausgegeben haben soll.