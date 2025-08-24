Vorteilswelt
Beauty-Opfer erzählt:

„Statt glatter Haut hab’ ich jetzt drei Falten“

Oberösterreich
24.08.2025 06:00
Bernadette E. wollte mittels Botox-Injektionen nur ihre Augenfältchen mildern und geriet dabei ...
Bernadette E. wollte mittels Botox-Injektionen nur ihre Augenfältchen mildern und geriet dabei an eine mutmaßliche Kurpfuscherin.(Bild: Privat)

Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich ließ einen ästhetischen Eingriff an sich vornehmen, dürfte dabei aber einer mutmaßlichen Betrügerin und Kurpfuscherin (43) zum Opfer gefallen sein. Ihr Gesicht ist von den Spuren dieser Behandlung auch zwei Jahre danach immer noch gezeichnet.

Bei jedem Blick in den Spiegel wird Bernadette E. an den missglückten Eingriff erinnert, der am 2. Mai 2023 an ihr vorgenommen worden war. „Seit damals hab’ ich drei tiefe Falten über dem rechten Auge, die ich vorher nicht hatte“, ärgert sich die 47-Jährige, die einer mutmaßlichen Kurpfuscherin, Betrügerin und Urkundenfälscherin zum Opfer gefallen sein dürfte. Einer gebürtigen Russin, die sich fälschlicherweise als Fachärztin für Dermatologie ausgegeben haben soll.

Beauty-Opfer erzählt:
„Statt glatter Haut hab’ ich jetzt drei Falten“
