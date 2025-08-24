„Statt glatter Haut hab’ ich jetzt drei Falten“

Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich ließ einen ästhetischen Eingriff an sich vornehmen, dürfte dabei aber einer mutmaßlichen Betrügerin und Kurpfuscherin (43) zum Opfer gefallen sein. Ihr Gesicht ist von den Spuren dieser Behandlung auch zwei Jahre danach immer noch gezeichnet.
Bei jedem Blick in den Spiegel wird Bernadette E. an den missglückten Eingriff erinnert, der am 2. Mai 2023 an ihr vorgenommen worden war. „Seit damals hab’ ich drei tiefe Falten über dem rechten Auge, die ich vorher nicht hatte“, ärgert sich die 47-Jährige, die einer mutmaßlichen Kurpfuscherin, Betrügerin und Urkundenfälscherin zum Opfer gefallen sein dürfte. Einer gebürtigen Russin, die sich fälschlicherweise als Fachärztin für Dermatologie ausgegeben haben soll.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.