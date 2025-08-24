WAC – Rapid: 3,17 Mio. Euro kreisen im Hinterkopf

Stöger ist überzeugt: „Beide Teams würden die Strapazen gerne bis Weihnachten durchziehen“, spielt er auf den angepeilten Einzug in die Ligaphase an. „Ungeachtet dessen wartet ein wichtiges Meisterschaftsspiel, da werden alle den Fokus in Richtung beider Matches haben, die Teams auch so einstellen.“ Rapids Coach ließ durchblicken, „dass der eine oder andere mit Anzeichen von Grippe zu kämpfen hat, aber es dürfte nicht ganz so schlimm ausschauen“.