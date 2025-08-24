WAC – Rapid: 3,17 Mio. Euro kreisen im Hinterkopf

Die Conference League kreist heute in der Lavanttal-Arena bei allen Beteiligten im Hinterkopf – denn Wolfsberg und Rapid matchen sich vier Tage vor den so wichtigen Rückspielen im Europacup, allein der Einzug in die Ligaphase ist 3,17 Millionen Euro wert.
Man darf gespannt sein, wie sehr die Coaches Didi Kühbauer und Peter Stöger die Rotations-Maschine anwerfen. Der Run auf das donnerstägige Heimspiel der Hütteldorfer gegen Györ ist riesig: Seit gestern sind nur noch Tickets für VIP-Bereich und Business-Club erhältlich!
Heute versuchen beide Teams, ihre Serien zu prolongieren: Der WAC blieb vergangene Saison gegen Rapid ohne Niederlage (drei Siege, ein Remis), die Hütteldorfer wiederum trafen zuletzt beim WAC in elf Spielen in Folge, kamen auf insgesamt 28 Treffer.
Stöger ist überzeugt: „Beide Teams würden die Strapazen gerne bis Weihnachten durchziehen“, spielt er auf den angepeilten Einzug in die Ligaphase an. „Ungeachtet dessen wartet ein wichtiges Meisterschaftsspiel, da werden alle den Fokus in Richtung beider Matches haben, die Teams auch so einstellen.“ Rapids Coach ließ durchblicken, „dass der eine oder andere mit Anzeichen von Grippe zu kämpfen hat, aber es dürfte nicht ganz so schlimm ausschauen“.
