Sperren, Großeinsätze: Stadt im Bann der Läufer

Der Westen der Stadt sollte gegen 14 Uhr wieder befahrbar und querbar sein, Straßenzüge am oder rund um den Donaukanal werden erst gegen 16 Uhr wieder zur Verfügung stehen, die Innenstadt noch später. Auch Autofahrerklubs empfehlen die Nutzung von Park & Ride-Anlagen am Stadtrand – idealerweise so früh wie möglich – und dann die Nutzung der U-Bahn, die am Sonntag in dichteren Intervallen unterwegs ist. Wer auf das Auto am Sonntag nicht verzichten kann, muss großräumige Ausweichrouten zum Erreichen seines Ziels in Kauf nehmen.