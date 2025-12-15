Likes, Schleife, Strafe: Wien im Ausnahmezustand

Polizei straft direkt vor Ort

Rainer Trefelik, Chef von Popp & Kretschmer, sieht die Lage nüchtern. „Am Samstag haben Polizisten an der Ecke Ring/Kärntner Straße die Leute wegen der hohen Besucherzahlen nicht mehr abbiegen lassen“, sagt er. Mit der Exekutive gebe es „immer ein gutes Einvernehmen“. Strafen hält er für legitim, „ein durchaus probates Mittel“. Kritik an der Situation weist er zurück. „Das muss eine Stadt aushalten“, so Trefelik und verweist auf Demonstrationen, Fanmärsche und andere Großereignisse, die die City regelmäßig an die Belastungsgrenze bringen und die Polizei noch mehr beschäftigen würden.