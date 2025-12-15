Favoriten ausgeschieden – Weg frei für „Underdogs“

Endstation vierte Runde! Vorjahressieger Helfort scheiterte im WFV-Sport-Riss-Landescup nach neun Siegen in Serie an Rapid Oberlaa aus der 2. Landesliga. Acht Teams stehen sich jetzt im Viertelfinale gegenüber – wir haben die Auslosung der Spiele bei uns im Studio mit WFV-Präsident Robert Sedlacek und Mario Riemel vorgenommen.