86-Jährige übergab Betrügerin Geld und Goldkette

Am Freitagnachmittag klingelte bei der älteren Dame in Innsbruck das Telefon. „Eine vermeintliche Bezirksrichterin gab an, dass die Schwester der 86-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe“, berichtet die Polizei. „Daher sei die Schwester festgenommen worden und würde nur nach einer Kautionszahlung von 40.000 Euro freikommen.“ Die Innsbruckerin dürfe auch mit niemandem darüber sprechen.