Welche Probleme Flugtickets jetzt teurer machen

4,9 Milliarden Passagiere zählte die Luftfahrtindustrie im Vorjahr – das waren so viele wie noch nie in einem einzigen Jahr. „Das ist mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Zugleich haben aber 80 Prozent der Menschen, die auf der Erde leben, noch nie ein Flugzeug von innen gesehen“, sagt FACC-Vorstandschef Robert Machtlinger. 5,2 Milliarden Passagiere werden für heuer prognostiziert, das wäre ein weiteres Wachstum von 6,7 Prozent. Vor allem im asiatischen Bereich gibt es noch viel Potenzial. Und in Indien wird aktuell allgemein noch wenig der Luftweg genutzt – das soll sich ändern.