Biker (28) raste mit 110 km/h durch das Ortsgebiet

Nicht um Ausrede verlegen

Der hatte eine originelle Ausrede für seine Raserei parat: Er sei mit den Gedanken woanders gewesen, habe über Kopfhörer Musik gehört und deshalb nichts mitbekommen. Warum er so schnell gefahren sei, wisse er nicht, aber es tue ihm leid. Seine flammende Entschuldigung stieß auf taube Ohren: Der 28-Jährige musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.