Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mit Kopf woanders“

Biker (28) raste mit 110 km/h durch das Ortsgebiet

Oberösterreich
16.08.2025 14:00
Ein Motorrad-Polizist nahm die Verfolgung auf.
Ein Motorrad-Polizist nahm die Verfolgung auf.(Bild: P. Huber)

Einem Motorrad-Polizisten fiel Freitagabend ein Biker auf, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet von Wels unterwegs war. Er versuchte, den Raser anzuhalten, doch der setzte seine Fahrt fort. Als er ihn endlich stoppen konnte, hatte er eine originelle Ausrede parat.

0 Kommentare

Gegen 19.45 Uhr bemerkte ein Welser Motorradpolizist einen Biker, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit und trotz Sperrlinie mehrere Autos überholt hatte. Er nahm die Nachfahrt auf, doch trotz Blaulicht und Folgetonhorn setzte der Motorradfahrer seine Fahrt fort.

In Schlangenlinien unterwegs
Dabei war er im Stadtgebiet statt der erlaubten 50 km/h mit 110 km/h unterwegs, teils in Schlangenlinien. Bei der Kreuzung mit der Wimpassinger Straße konnte der Polizist schließlich überholen und den Fahrer – ein 28-Jähriger aus Wels – anhalten.

Nicht um Ausrede verlegen
Der hatte eine originelle Ausrede für seine Raserei parat: Er sei mit den Gedanken woanders gewesen, habe über Kopfhörer Musik gehört und deshalb nichts mitbekommen. Warum er so schnell gefahren sei, wisse er nicht, aber es tue ihm leid. Seine flammende Entschuldigung stieß auf taube Ohren: Der 28-Jährige musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
174.616 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
151.961 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
143.558 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2335 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1676 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1675 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Oberösterreich
„Mit Kopf woanders“
Biker (28) raste mit 110 km/h durch das Ortsgebiet
Start-ups in OÖ
„Bei Gründungen bleibt viel Potenzial liegen“
Stopp-Tafel ignoriert
Drogenlenker (17) nahm Zivilstreife den Vorrang
104-Jährige im Heim
Jeden Tag zum Frühstück gibt’s ein Glas Prosecco
Offensiv zu harmlos
Was Ried mit den beiden Linzer Klubs verbindet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf