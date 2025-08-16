Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerst verletzt

E-Biker (52) wurde zweimal von Traktor überrollt

Oberösterreich
16.08.2025 09:56
Der Notarzt versorgte den schwerst verletzten Radfahrer.
Der Notarzt versorgte den schwerst verletzten Radfahrer.(Bild: Birbaumer Christof)

Zu einem schrecklichen Verkehrsunfall kam es am Abend des Feiertages in Steinhaus bei Wels. Ein E-Biker (52) übersah in einer Rechtskurve ein entgegenkommendes Traktorgespann und krachte frontal hinein. Der Radler kam zu Sturz, geriet unter das Fahrzeug und wurde zweimal überrollt. 

0 Kommentare

Freitagabend war ein 56-Jähriger aus Sattledt mit seinem Traktor samt Ladewagen auf der Unterhartstraße in Steinhaus bei Wels unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein Ortsansässiger (52) mit seinem E-Bike auf derselben Strecke in entgegengesetzter Richtung.

Frontal zusammengestoßen
Der 52-Jährige lenkte sein Fahrrad mit 20-25 km/h in eine Rechtskurve und dürfte wegen eines Maisfeldes den Traktor übersehen haben. Er war in der Mitte der Fahrbahn unterwegs, versuchte noch, dem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen. Dabei kam er aber ins Rutschen, kollidierte mit der Front des Traktors und wurde in weiterer Folge von dessen Hinterrad und auch vom Reifen des Ladewagens überrollt.

Schwerst verletzt ins Spital
Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der schwerst Verletzte ins Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert. Ein Alkotest bei ihm ergab einen Wert von 0,96 Promille, der Traktorfahrer war gering alkoholisiert.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
156.739 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
150.616 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
140.071 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2333 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1576 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1516 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Mehr Oberösterreich
Schwerst verletzt
E-Biker (52) wurde zweimal von Traktor überrollt
Ärger über ÖGK
Beeinträchtigter soll für Blut-Untersuchung zahlen
Krone Plus Logo
22 Jahre im Amt
So geht es nach dem Tod von Bürgermeister weiter
Krone Plus Logo
Immer mehr Einsätze
„Die Freiwilligkeit stößt langsam an ihre Grenzen“
Meet & Greet gewinnen
Marko Arnautovic und JJ in der PlusCity treffen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf