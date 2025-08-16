E-Biker (52) wurde zweimal von Traktor überrollt

Frontal zusammengestoßen

Der 52-Jährige lenkte sein Fahrrad mit 20-25 km/h in eine Rechtskurve und dürfte wegen eines Maisfeldes den Traktor übersehen haben. Er war in der Mitte der Fahrbahn unterwegs, versuchte noch, dem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen. Dabei kam er aber ins Rutschen, kollidierte mit der Front des Traktors und wurde in weiterer Folge von dessen Hinterrad und auch vom Reifen des Ladewagens überrollt.