E-Biker (52) wurde zweimal von Traktor überrollt

Zu einem schrecklichen Verkehrsunfall kam es am Abend des Feiertages in Steinhaus bei Wels. Ein E-Biker (52) übersah in einer Rechtskurve ein entgegenkommendes Traktorgespann und krachte frontal hinein. Der Radler kam zu Sturz, geriet unter das Fahrzeug und wurde zweimal überrollt.
Freitagabend war ein 56-Jähriger aus Sattledt mit seinem Traktor samt Ladewagen auf der Unterhartstraße in Steinhaus bei Wels unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein Ortsansässiger (52) mit seinem E-Bike auf derselben Strecke in entgegengesetzter Richtung.
Frontal zusammengestoßen
Der 52-Jährige lenkte sein Fahrrad mit 20-25 km/h in eine Rechtskurve und dürfte wegen eines Maisfeldes den Traktor übersehen haben. Er war in der Mitte der Fahrbahn unterwegs, versuchte noch, dem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen. Dabei kam er aber ins Rutschen, kollidierte mit der Front des Traktors und wurde in weiterer Folge von dessen Hinterrad und auch vom Reifen des Ladewagens überrollt.
Schwerst verletzt ins Spital
Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der schwerst Verletzte ins Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert. Ein Alkotest bei ihm ergab einen Wert von 0,96 Promille, der Traktorfahrer war gering alkoholisiert.
