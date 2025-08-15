Zwei Wanderinnen gestürzt, verletzt und geborgen

Unabhängig voneinander haben sich zwei Wanderinnen am Feiertag im Bereich Hohentauern in der Steiermark verletzt. Einmal musste der Rettungshubschrauber ausrücken, einmal halfen zufällig anwesende Bergretter.
Gegen 9 Uhr brach eine 61-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung gemeinsam mit ihrem Sohn (28) und vier weiteren Familienangehörigen zu einer Wanderung auf. Dabei marschierte die Familie von der Edelrautehütte ausgehend auf den Großen Bösenstein (2448 m). Nachdem sie den Gipfel erreicht hatten, setzten die Wanderer ihre Tour in Richtung Großer Hengst (2159 m) fort.
Am Langmannweg (Wanderweg 902) rutschte die 61-Jährige gegen 14 Uhr aus und kam zu Sturz. Dabei verletzte sich die Frau schwer am Arm, woraufhin ihr Sohn die Rettungskräfte alarmierte. Die 61-Jährige musste mittels Tau vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 gerettet und ins UKH Steiermark nach Kalwang geflogen werden.
Zufällig anwesende Bergretter halfen
Auch eine 62-jährige Oberösterreicherin verletzte sich. Sie war gegen 9.30 Uhr gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrem Lebensgefährten von der Bergerhube über die Moaralm auf den Triebenfeldkogel (1884 m) unterwegs. Bereits gegen 11.30 Uhr hatte die Familie den Gipfel erreicht.
Beim Abstieg über einen Steig in Richtung Moaralm stürzte die 62-Jährige gegen 13 Uhr. Nachdem ihr ein eigenständiges Weitergehen nicht mehr möglich war, trugen sie ihre Begleiter in Richtung Moaralm. Dort wurde sie von zufälligerweise anwesenden Bergrettern medizinisch versorgt und mit dem Fahrzeug zum Ausgangspunkt gebracht. Einsatzkräfte vom Roten Kreuz brachten die Frau schließlich mit einer schweren Beinverletzung ins LKH Rottenmann.
Kommentare
