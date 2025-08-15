Zwei Wanderinnen gestürzt, verletzt und geborgen

Beim Abstieg über einen Steig in Richtung Moaralm stürzte die 62-Jährige gegen 13 Uhr. Nachdem ihr ein eigenständiges Weitergehen nicht mehr möglich war, trugen sie ihre Begleiter in Richtung Moaralm. Dort wurde sie von zufälligerweise anwesenden Bergrettern medizinisch versorgt und mit dem Fahrzeug zum Ausgangspunkt gebracht. Einsatzkräfte vom Roten Kreuz brachten die Frau schließlich mit einer schweren Beinverletzung ins LKH Rottenmann.