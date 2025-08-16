„Bei Gründungen bleibt viel Potenzial liegen“

Mindset als Hemmschuh

Keplinger will daher mehr Unterstützungsangebote auf Englisch anbieten. Zudem soll die „Spinoff-Quote“ – diese meint Unternehmensgründungen aus dem universitären Bereich – erhöht werden. „Wir müssen aus den Universitäten und Fachhochschulen tragfähige Geschäftsmodelle herausbringen. Wir forschen viel, aber wir schaffen es dann in einigen Fällen nicht, das auf den Boden zu bringen.“ Nicht zuletzt sei auch das heimische Mindset ein Hemmschuh. „Gründen ist oft nicht das erste, das man in den Sinn bekommt“, sagt der 33-Jährige. „Da bleibt leider viel Potenzial liegen, wenn man sagt: Na dann nehme ich doch lieber den sicheren Angestelltenjob, statt etwas zu probieren.“