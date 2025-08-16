Marko Arnautovic und JJ in der PlusCity treffen

Von 4. bis 6. September ist jeder Gast in der PlusCity gleichzeitig auch ein Party-Gast, denn der Einkaufstempel in Pasching (OÖ) feiert wie alle Jahre eine große Geburtstags-Sause. Da warten nicht nur viele Gutscheinaktionen, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm. Am 5.9. und 6.9. sind etwa TV-Bachelor Felix Stein und Austro-Model Nadine Leopold zu Gast und lässt man sich durch Fashion Shows gleich für sein eigenes Shopping-Erlebnis inspirieren. Doch bereits am 4.9. wird es in der PlusCity richtig rund gehen…