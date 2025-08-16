Vorteilswelt
Meet & Greet gewinnen

Marko Arnautovic und JJ in der PlusCity treffen

16.08.2025 05:01
Auch heuer nimmt sich Marko viel Zeit für seine Fans.
Auch heuer nimmt sich Marko viel Zeit für seine Fans.

Die PlusCity feiert Anfang September wieder eine große Geburtstagsparty mit prominenten Gästen: Unter anderem haben sich Songcontest-Gewinner JJ und ÖFB-Kicker Marko Arnautović angekündigt – und für jeweils 1x2 Personen gibt’s ein exklusives Treffen mit den beiden zu gewinnen! Gleich hier mitspielen!

0 Kommentare

Von 4. bis 6. September ist jeder Gast in der PlusCity gleichzeitig auch ein Party-Gast, denn der Einkaufstempel in Pasching (OÖ) feiert wie alle Jahre eine große Geburtstags-Sause. Da warten nicht nur viele Gutscheinaktionen, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm. Am 5.9. und 6.9. sind etwa TV-Bachelor Felix Stein und Austro-Model Nadine Leopold zu Gast und lässt man sich durch Fashion Shows gleich für sein eigenes Shopping-Erlebnis inspirieren. Doch bereits am 4.9. wird es in der PlusCity richtig rund gehen…

Marko Arnautović macht es noch einmal
Er ist wieder zurück! Wir erinnern uns alle an den großen Andrang letztes Jahr beim PlusCity-Besuch von Marko Arnautović. Und da der Nationalteam-Spieler nur einen Bruchteil an Autogramm- und Fotowünschen geschafft hat, kommt er am 4.9. um ca. 16.30 Uhr zurück auf die Bühne am Palmenplatz! Doch zuvor um 16 Uhr haben 1x2 „Krone“-Gewinner die Chance auf ein exklusives Meet&Greet mit dem Profi-Fußballer!

Unser Vorjahres-Sieger beim Plausch mit Arnautovic.
Unser Vorjahres-Sieger beim Plausch mit Arnautovic.

Im Gespräch mit dem Songcontest-Gewinner
Was haben wir alle vor den TV-Geräten mitgefiebert, als endlich klar wurde: Johannes Pietsch alias JJ gewinnt den Eurovision Song Contest 2025! Und nun hat der Countertenor mit seiner beeindruckend hohen Stimme am 4.9. seinen großen Auftritt in der PlusCity (ca. 18 Uhr). Auch hier gibt’s ein Treffen für 1x2 „Krone“-Gewinner, das bereits um 17.15 Uhr stattfinden wird.

JJ in der PlusCity treffen
JJ in der PlusCity treffen

Einfach im untenstehenden Formular Favoriten-Gewinn wählen, Daten angeben und schon nimmt man an der Verlosung teil. Eine Teilnahme ist bis 26.8. um 9 Uhr möglich.  

