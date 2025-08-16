Marko Arnautovic und JJ in der PlusCity treffen

Die PlusCity feiert Anfang September wieder eine große Geburtstagsparty mit prominenten Gästen: Unter anderem haben sich Songcontest-Gewinner JJ und ÖFB-Kicker Marko Arnautović angekündigt – und für jeweils 1x2 Personen gibt’s ein exklusives Treffen mit den beiden zu gewinnen! Gleich hier mitspielen!
Von 4. bis 6. September ist jeder Gast in der PlusCity gleichzeitig auch ein Party-Gast, denn der Einkaufstempel in Pasching (OÖ) feiert wie alle Jahre eine große Geburtstags-Sause. Da warten nicht nur viele Gutscheinaktionen, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm. Am 5.9. und 6.9. sind etwa TV-Bachelor Felix Stein und Austro-Model Nadine Leopold zu Gast und lässt man sich durch Fashion Shows gleich für sein eigenes Shopping-Erlebnis inspirieren. Doch bereits am 4.9. wird es in der PlusCity richtig rund gehen…
Marko Arnautović macht es noch einmal
Er ist wieder zurück! Wir erinnern uns alle an den großen Andrang letztes Jahr beim PlusCity-Besuch von Marko Arnautović. Und da der Nationalteam-Spieler nur einen Bruchteil an Autogramm- und Fotowünschen geschafft hat, kommt er am 4.9. um ca. 16.30 Uhr zurück auf die Bühne am Palmenplatz! Doch zuvor um 16 Uhr haben 1x2 „Krone“-Gewinner die Chance auf ein exklusives Meet&Greet mit dem Profi-Fußballer!
Im Gespräch mit dem Songcontest-Gewinner
Was haben wir alle vor den TV-Geräten mitgefiebert, als endlich klar wurde: Johannes Pietsch alias JJ gewinnt den Eurovision Song Contest 2025! Und nun hat der Countertenor mit seiner beeindruckend hohen Stimme am 4.9. seinen großen Auftritt in der PlusCity (ca. 18 Uhr). Auch hier gibt’s ein Treffen für 1x2 „Krone“-Gewinner, das bereits um 17.15 Uhr stattfinden wird.
Einfach im untenstehenden Formular Favoriten-Gewinn wählen, Daten angeben und schon nimmt man an der Verlosung teil. Eine Teilnahme ist bis 26.8. um 9 Uhr möglich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.