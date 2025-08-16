Drogenlenker (17) nahm Zivilstreife den Vorrang

Führerschein ist weg

Der 17-Jährige gab sich völlig ahnungslos, konnte sich die Amtshandlung nicht erklären. Weder nehme er Drogen, noch besitze er welche. Trotzdem wurde bei der klinischen Untersuchung seine Fahruntauglichkeit festgestellt und er musste seinen Führerschein abgeben. Übrigens: Bei der anschließenden freiwilligen Nachschau an seiner Wohnadresse wurde noch einmal mehrere Gramm Gras gefunden.