Stopp-Tafel ignoriert

Drogenlenker (17) nahm Zivilstreife den Vorrang

Oberösterreich
16.08.2025 12:00
Polizisten stellten eine Suchtmittelbeeinträchtigung fest.
Polizisten stellten eine Suchtmittelbeeinträchtigung fest.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

So ein Pech! Ausgerechnet einer Zivilstreife nahm ein Führerschein-Neuling (17) in Wels den Vorrang. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten eine Suchtmittelbeeinträchtigung beim jungen Lenker fest – doch der gab sich völlig ahnungslos.

0 Kommentare

Bei der Kreuzung Rainerstraße mit der Rablstraße in Wels missachtete ein 17-Jähriger aus Edt bei Lambach am Freitag ein Stopp-Schild und nahm ausgerechnet einem zivilen Dienstfahrzeug der Polizei den Vorrang. Doch nicht nur das: Bei der folgenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten beim Führerschein-Neuling Hinweise auf eine Drogenbeeinträchtigung fest.

Geruch verriet Drogenlenker
Im Auto roch es stark nach Cannabis und ein Drogen-Vortest schlug positiv auf gleich mehrere Substanzen an. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten nicht nur einige Gramm Cannabis, sondern auch Säckchen mit weißem Pulver und eine Briefwaage.

Führerschein ist weg
Der 17-Jährige gab sich völlig ahnungslos, konnte sich die Amtshandlung nicht erklären. Weder nehme er Drogen, noch besitze er welche. Trotzdem wurde bei der klinischen Untersuchung seine Fahruntauglichkeit festgestellt und er musste seinen Führerschein abgeben. Übrigens: Bei der anschließenden freiwilligen Nachschau an seiner Wohnadresse wurde noch einmal mehrere Gramm Gras gefunden.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
