Vater bricht sich bei Sturz am Berg Handgelenk

Bergrettung gerufen

Da er starke Schmerzen hatte und bei jedem Versuch, sich zu bewegen, beinahe kollabierte, wurde sogar der Notarzthubschrauber Martin 3 angefordert. Die Crew des Helis führte eine Rettung am 40-Meter Tau durch und flog den Mann mit dem Verdacht auf eine Handgelenkfraktur in das Salzkammergutklinikum Bad Ischl. Die Gattin (42) und die Kinder (7 und 10) wurden von einem Bergretter sicher ins Tal begleitet.