Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Familie unterwegs

Vater bricht sich bei Sturz am Berg Handgelenk

Oberösterreich
15.08.2025 18:00
Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber geborgen (Symbolbild).
Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber geborgen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Am Freitag ist ein niederländischer Vater (44) auf einem Wanderweg in Oberösterreich ausgerutscht. Die Bergrettung musste ausrücken.

0 Kommentare

Eine niederländische Urlauberfamilie fuhr am Freitagvormittag mit der Gosaukammbahn auf und wanderte nach einem kurzen Aufenthalt über den markierten Wanderweg über die Krautgartenhütte ins Tal. Dann rutschte der Vater (44) plötzlich aus und kam dadurch zu Sturz. Beim Versuch, den Sturz abzufangen, zog er sich eine Handgelenksverletzung zu. Die Bergrettung wurde gerufen

Lesen Sie auch:
Die Bergretter sind derzeit gefordert – und wenn es schön bleibt, steigen die Einsatzzahlen ...
Viel zu tun
3 Bergrettungseinsätze an einem Tag am Almkogel
06.08.2025
Steig war gesperrt
Eine Stunde Bergrettung kostet Mann (63) 500 Euro
10.02.2025

Bergrettung gerufen
Da er starke Schmerzen hatte und bei jedem Versuch, sich zu bewegen, beinahe kollabierte, wurde sogar der Notarzthubschrauber Martin 3 angefordert. Die Crew des Helis führte eine Rettung am 40-Meter Tau durch und flog den Mann mit dem Verdacht auf eine Handgelenkfraktur in das Salzkammergutklinikum Bad Ischl. Die Gattin (42) und die Kinder (7 und 10) wurden von einem Bergretter sicher ins Tal begleitet.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
146.696 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
126.093 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wirtschaft
Kultige Modeschmuck-Kette meldet Insolvenz an
111.792 mal gelesen
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2297 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1393 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1370 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Mehr Oberösterreich
Mit Familie unterwegs
Vater bricht sich bei Sturz am Berg Handgelenk
Krone Plus Logo
Stahlexperte (85):
„Eindruck, dass man sich für Arbeit schämen muss“
Gefeierter Maestro
Franz Welser-Möst feiert den 65. Geburtstag
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Festwochen Gmunden
Herbst mit alpinen Klängen, Hausmusik und Romantik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf