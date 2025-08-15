Vater bricht sich bei Sturz am Berg Handgelenk

Am Freitag ist ein niederländischer Vater (44) auf einem Wanderweg in Oberösterreich ausgerutscht. Die Bergrettung musste ausrücken.
Eine niederländische Urlauberfamilie fuhr am Freitagvormittag mit der Gosaukammbahn auf und wanderte nach einem kurzen Aufenthalt über den markierten Wanderweg über die Krautgartenhütte ins Tal. Dann rutschte der Vater (44) plötzlich aus und kam dadurch zu Sturz. Beim Versuch, den Sturz abzufangen, zog er sich eine Handgelenksverletzung zu. Die Bergrettung wurde gerufen
Bergrettung gerufen
Da er starke Schmerzen hatte und bei jedem Versuch, sich zu bewegen, beinahe kollabierte, wurde sogar der Notarzthubschrauber Martin 3 angefordert. Die Crew des Helis führte eine Rettung am 40-Meter Tau durch und flog den Mann mit dem Verdacht auf eine Handgelenkfraktur in das Salzkammergutklinikum Bad Ischl. Die Gattin (42) und die Kinder (7 und 10) wurden von einem Bergretter sicher ins Tal begleitet.
