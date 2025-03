Experte: „Musk zerstört Marktwert Teslas völlig“

Finanzexperte: „Hoher Markenwert völlig zerstört“

„Tesla hatte einen sehr hohen Markenwert, und Elon hat es geschafft, ihn völlig zu zerstören“, stellt Finanzexperte Per Lekander, gegenüber „Financial Times“ fest. Der geschäftsführenden Gesellschafter des 1,5-Milliarden-Dollar-Hedgefonds Clean Energy Transition erklärt weiter: „Wir können uns in der Geschichte der Automobilindustrie kaum etwas Vergleichbares vorstellen, wo eine Marke so schnell so viel Wert verloren hat.“