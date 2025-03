Tesla-Brandstiftern drohen bis zu 20 Jahre Haft!

Protest gegen Musks Behörde und Trump-Regierung

Musk steht in den USA insbesondere wegen seiner Rolle als Berater von Präsident Donald Trump bei umstrittenen Einsparungen bei Bundesbehörden in der Kritik. Für weltweites Aufsehen sorgte zudem eine Geste von ihm bei Trumps Amtseinführung, die einige Beobachter an einen Hitlergruß erinnerte.