Mercedes CLA: AMG-Version bekommt neuartigen Motor

Laut einem Bericht des britischen Magazins Autocar sollen die AMGs bereits ab 2026 erhältlich sein. Bereits im Sommer 2023 hatte Mercedes bei der Vorstellung des Konzeptfahrzeugs Vision One-Eleven den Einsatz von Axialflussmotoren für kommende Performance-Fahrzeuge angekündigt. Diese soll das britische Unternehmen Yasa beisteuern, das Mercedes 2021 übernommen hat. In Berlin will Mercedes künftig Axialflussmotoren in Großserie für sportliche Modelle produzieren.