Gebühren sollen für Ordnung auf Parkplatz sorgen

Parkplätze und die St. Pöltner Innenstadt – zwei Begriffe, die in der Landeshauptstadt hauptsächlich für eines sorgen: Emotionen. Vor allem für Pendler war es lange Zeit ein Unding, für einen zentrumsnahen Stellplatz zu zahlen. Bis zu Beginn dieser Woche war das kostenlose Abstellen noch auf einem unbefestigten Areal nördlich des Hauptbahnhofs möglich. Dort wurde mangels Markierungen am Boden jahrelang um freie Plätze „gekämpft“. Wer Glück hatte, fand in den frühen Morgenstunden noch einen freien Stellplatz, wer Pech hatte, kam am Nachmittag zurück und fand sein Auto in dem Chaos völlig zugeparkt vor.