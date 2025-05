Ihre Gewinnchance rund um die OÖ Sommerfrische

Sie haben jetzt so richtig Lust auf Wellness? Dann einfach im untenstehenden Formular Daten eintragen oder bei der OÖ Sommerfrische in Wien vor Ort am Gewinnspiel teilnehmen. Für Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters und alle jene, welche bis zum Teilnahmeschluss am 31. Mai dies noch werden, gibt es sogar die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier. Viel Glück und bis Ende Mai am Heldenplatz in Wien!