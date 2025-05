Angst vor neuen US-Zöllen trübt Aussichten ein

US-Firmen reagieren bereits mit Preiserhöhungen

Auch in den USA wirken sich die Zölle bereits aus. Der US-Autokonzern Ford stellt sich auf eine Milliardenbelastung durch die Importzölle ein. Preiserhöhungen könnten die Folge sein. Auch Spielzeughersteller Mattel bereitet in den USA Preissteigerungen vor. Der Konzern werde an den Stellen, wo es „nötig“ sei, die Preise im US-Markt anpassen. Trump reagierte bereits spöttisch – Mädchen würden doch auch zwei Puppen statt 30 reichen.