Mercedes CLA: Techno-Angriff auf BMWs Neue Klasse

Beim CLA 350 4matic sind es 275 bis 315 Kilometer in zehn Minuten bzw. bis zu 771 Kilometer Gesamtreichweite. Er wird durch eine zusätzliche 80-kW-Drive-Unit an der Vorderachse (ebenfalls mit einem Inverter mit Siliziumkarbid) zum Allradler und sprintet in 4,9 Sekunden. Die maximale Systemleistung wird mit 260 kW/354 PS angegeben.