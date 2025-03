„Das ist der Anfang vom Ende des Vucic-Regimes“

Die Lage in Serbien ist explosiv. Hunderttausende Menschen gehen gegen Präsident Aleksandar Vučić und seine korrupte, autokratische Regierung auf die Straße. Es sind die größten Demonstrationen in der Geschichte des Balkanlandes. Warum Serbien an einem Scheideweg steht und die Proteste den Anfang vom Ende des Vučić-Regimes bedeuten, erklärt Krone+.