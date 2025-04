Warum Churchill bei Gallipoli komplett scheiterte

Auf der türkischen Halbinsel Çanakkale fand eine der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs statt. Diese Schlacht hat eine besondere Bedeutung in Australiens Geschichte. Für die australischen ANZAC-Soldaten war es der erste große Kampfeinsatz eigenständiger Truppenformationen, nachdem der Kontinent 1907 die de-facto Unabhängigkeit von Großbritannien erlangt hatte. Diese ANZAC-Truppen (= Australian and New Zealand Army Corps) erlitten extrem hohe Verluste, gleichzeitig gilt Gallipoli in der Geschichte von Down Under aber auch als jener Zeitpunkt, als Australien zur Nation reifte.