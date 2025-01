„Die Habsburger“, Folge 6: Habsburgs Kriege

Habsburgs Soldaten sind während des Ersten Weltkrieges in ganz Europa und noch weit darüber hinaus im Einsatz. Sie kämpfen gegen Russland in Galizien, gegen Serbien im Süden und ab 1915 gegen Italien am Isonzo sowie im Hochgebirge der Alpen. Zehntausende k. u. k. Soldaten kommen dem Osmanischen Reich in Palästina und an den Dardanellen zu Hilfe.