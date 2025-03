Ukraine-Flüchtlinge: Grüne Kritik an halben Sachen

Am Donnerstag stimmte der Bundesrat der Verlängerung des Anspruchs auf Familienleistungen für ukrainische Vertriebene zu. Die ÖVP wittert in der Sache, wie berichtet, mögliche Fälle von Sozialbetrug – die Grünen wiederum sehen in dem neuen Beschluss jedoch nur halb so viel Hilfe für Vertriebene, wie eigentlich nötig.