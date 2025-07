„Führerscheintrick“ als Ausweg aus Kriegshölle

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine Ende Februar 2022 gilt im Land das Kriegsrecht. Wehrpflichtige Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nur im Ausnahmefall verlassen. So einen Ausnahmefall stellen Lkw-Fahrer dar. Doch viele von ihnen dürften mit einem gefälschten Führerschein unterwegs sein. So wollen sich offenbar viele Männer dem Wehrdienst entziehen.