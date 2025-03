Sozialbetrug? Ukraine-Flüchtlinge im Visier

Österreichweit Millionenschaden möglich

Der Ansturm stellt Schulen und Kindergärten und somit die Gemeinden vor fast unlösbare Aufgaben. Mittlerweile seien bereits rund 90 Prozent der Anträge in Salzburg aus diesen Personengruppen. In ganz Österreich geht es dabei – je nach Alter bzw. ob zusätzlich Betreuungsgeld fließt, wenn die Eltern zu Hause sind, zwischen rund 180 bis 250 Euro pro Kind – um satte Millionenbeträge. Denn die Ukrainer erhalten im Gegensatz zu anderen Asylwerbern nicht nur die Grundversorgung, sondern neben Wohnkostenzuschuss von der Windel bis zur Familienbeihilfe die gesamte breite Palette an staatlichen Leistungen.