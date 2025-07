Zug-Drama: Opfer betrunken und mit Rad auf Gleisen

Nach dem schrecklichen Unfall am späten Sonntagabend am Bahnhof in Brixen im Thale (Tiroler Bezirk Kitzbühel), bei dem ein 38-jähriger Slowake von einer S-Bahn erfasst und verletzt worden war, gab die Polizei am Montagnachmittag neue Details zum genauen Hergang bekannt.