Kanzler mit Ansage: Asylrecht kann man ändern

„Gewisse Aspekte ändern“

„Selbstverständlich gibt es ein Risiko, dass die eine oder andere Maßnahme in einem Verfahren als nicht rechtskonform bezeichnet wird. In der Regel bekommt man in so einer Entscheidung aber auch gewisse Aspekte mit, warum das so ist und was allenfalls zu ändern wäre, damit man es trägt“, so Stocker. Diese rechtliche Anleitung könne man sich dann mitnehmen und das Recht entsprechend ändern.