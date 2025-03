„Klare Besserung“: Experte zu Brunners Asylvorstoß

Der neue EU-Kommissar für Migration, der Vorarlberger Magnus Brunner, präsentierte einen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung der großen europäischen Problemzone. Es soll deutlich strengere Regeln bei der Asylfrage geben. So sollen Abschiebungen von illegal Einreisenden in Zukunft einfacher und schneller erfolgen. Es sollen auch Einreiseverbote von bis zu 20 Jahren verhängt werden können, kündigte der Ex-ÖVP-Finanzminister an. Und: Wenn ein Asylantrag in einem EU-Land abgelehnt wird, darf der Betroffene nicht im nächsten Land einen neuen Antrag stellen.